PSG vs Roma là cuộc so tài đáng chú ý tại vòng phân hạng Champions League 2026/27 sẽ diễn ra vào lúc 03h00 ngày 26/11. Những chấn thương liên tiếp của các trụ cột đang đặt ra bài toán nhân sự khó giải cho HLV Luis Enrique. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn của 8xbet, sức mạnh tập thể và lợi thế thi đấu tại Parc des Princes vẫn là cơ sở để đại diện nước Pháp hướng đến chiến thắng.

Đánh giá khách quan phong độ hiện tại PSG vs Roma

Cả hai đại diện đều sở hữu thành tích thi đấu tích cực gần đây, nhưng hiệu quả tại đấu trường châu Âu đang tạo nên sự khác biệt đáng kể.

PSG duy trì sức mạnh tập thể

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nice tại Ligue 1 đã nâng chuỗi toàn thắng của PSG lên 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm 4 trận tại Champions League. Đội bóng thành Paris cũng bất bại trong 7 trận sân nhà gần nhất ở cúp C1, trong đó có 5 chiến thắng liên tiếp.

Bước vào trận PSG vs Roma, Luis Enrique phải tìm phương án khỏa lấp khoảng trống do Kvaratskhelia và Doue để lại. Dù vậy, khả năng pressing đồng bộ cùng sự linh hoạt của các cầu thủ tấn công vẫn giúp đội chủ sân Parc des Princes duy trì sức ép đáng kể.

Roma nguy hiểm khi chuyển đổi trạng thái

Thắng 6, hòa 1 và thua 1 trong 8 trận gần nhất là thành tích đáng khích lệ của Roma dưới thời Gian Piero Gasperini. Tuy nhiên, đại diện Serie A mới có duy nhất 1 chiến thắng sau 4 lượt trận tại Champions League mùa này.

Điểm đáng chú ý của Roma nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ của Donyell Malen và khả năng kiến thiết của Paulo Dybala. Trong cuộc đọ sức PSG vs Roma, những pha chuyển đổi trạng thái nhanh có thể giúp đội khách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Phân tích thông số đối đầu giữa PSG vs Roma

Đây là lần đầu tiên hai câu lạc bộ chạm trán tại một giải đấu chính thức cấp châu Âu, sau 2 trận giao hữu cùng kết thúc với tỷ số 1-1. PSG từng gặp các đại diện Italia 25 lần tại cúp châu Âu, giành 8 chiến thắng, hòa 7 và thua 10, với tổng cộng 35 bàn thắng cùng 32 bàn thua.

Riêng 11 lần gần nhất đối đầu các đội bóng Italia, PSG thắng 6, hòa 4 và chỉ thua 1. Roma cũng có thành tích đáng nể trước các câu lạc bộ Pháp khi thắng 7, hòa 3 và thua 3 sau 13 cuộc so tài, khiến màn đối đầu giữa PSG vs Roma càng trở nên khó lường.

Gợi ý soi kèo chi tiết cuộc chạm trán giữa PSG vs Roma

Sự khác biệt về hiệu suất tại Champions League và khả năng tạo cơ hội của hai đội là những yếu tố quan trọng khi phân tích các tỷ lệ.

Kèo châu Á

PSG chấp 1.25 bàn với mức trả thưởng 1.85, trong khi cửa dưới Roma có tỷ lệ 2.00. Thử thách dành cho đội chủ nhà không đơn thuần là giành chiến thắng mà còn phải tạo được cách biệt đủ lớn trước hệ thống phòng ngự của Gasperini.

Chuỗi 12 trận toàn thắng cho thấy PSG vẫn duy trì hiệu quả thi đấu bất chấp những biến động nhân sự. Nếu tận dụng tốt khả năng pressing và gây sức ép từ hai biên, đội chủ nhà có thể thắng cách biệt 2 bàn trong trận PSG vs Roma.

Kèo châu Âu

Cửa thắng của PSG được định giá ở mức 1.42, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ hòa 4.75 và chiến thắng của Roma là 7.00. Khoảng cách này tương đối phù hợp với thành tích toàn thắng của đại diện nước Pháp tại vòng phân hạng.

Roma có thể gây khó khăn bằng những tình huống phản công, nhưng việc duy trì sự chắc chắn xuyên suốt 90 phút không hề đơn giản. Kịch bản trận PSG vs Roma khép lại với 3 điểm thuộc về thầy trò Luis Enrique được đánh giá cao hơn.

Kèo tài xỉu

Mốc tài xỉu 3.5 bàn đi kèm tỷ lệ tài 1.87 và xỉu 1.97 khá phù hợp với xu hướng ghi bàn gần đây của hai đội. Có tới 7/9 trận gần nhất của PSG và 6/7 trận vừa qua của Roma xuất hiện ít nhất 4 bàn thắng. Khả năng đôi bên cùng lập công cũng đáng chú ý khi kịch bản này xảy ra ở 6/7 trận sân nhà gần nhất của PSG tại Champions League. Với chất lượng tấn công hiện tại, trận PSG vs Roma có triển vọng vượt mốc tổng bàn thắng.

Dự đoán đội hình ra sân hai đội PSG vs Roma

PSG thiếu vắng Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia vì chấn thương, khiến Dembele cùng Ferran Torres phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trên hàng công. Phía Roma cũng không có sự phục vụ của Leonardo Balerdi, Devyne Rensch và Lorenzo Pellegrini.

Đội hình dự kiến PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Mendes; Zaire-Emery, Neves, Fabian Ruiz; Dembele, Ferran Torres, Mika Godts.

Đội hình dự kiến Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Molina; Dybala, Mora; Malen.

Kết luận

Roma đủ khả năng tạo ra những tình huống sóng gió nhưng sức ép liên tục từ đội chủ nhà có thể khiến hệ thống phòng ngự của họ bộc lộ sơ hở. Trận PSG vs Roma nhiều khả năng kết thúc với chiến thắng thuyết phục dành cho đại diện nước Pháp. Dự đoán tỷ số cuối cùng: PSG 3-1 Roma.