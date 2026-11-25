Man City đang tiến đến cuộc đối đầu Arsenal với hành trang là chuỗi phong độ đáng thất vọng. Trận hòa Napoli tiếp tục phơi bày những bất cập trong hệ thống chiến thuật của Enzo Maresca. Với người hâm mộ theo dõi cuộc đua vô địch Premier League tại 8xbet, chuyến hành quân đến Emirates có thể trở thành bước ngoặt lớn của mùa giải.

Man City bỏ lỡ cơ hội tìm lại sức mạnh

Hai cuộc tiếp đón Fulham và Napoli trong vòng 4 ngày từng được xem là thời điểm thuận lợi để đội chủ sân Etihad lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, đoàn quân Maresca vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng sa sút khi chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lợi thế sân nhà không đủ giúp họ che lấp những khiếm khuyết về chuyên môn.

Trước Napoli, đội bóng đang đứng thứ 8 tại Serie A, Man City phải hai lần rơi vào thế bám đuổi tỷ số. Khoảnh khắc xử lý cá nhân xuất sắc của Rayan Cherki ở cuối trận mới giúp đại diện nước Anh giữ lại một điểm. Kết quả hòa không thể xoa dịu những lo ngại khi thử thách tiếp theo là nhà đương kim vô địch Arsenal.

Những lỗ hổng khiến đội bóng của Maresca suy yếu

Sự sa sút của Man City bắt nguồn từ nhiều vấn đề trong cách phân bổ nhân sự và vận hành chiến thuật.

Hàng phòng ngự liên tục trở thành tử huyệt

Đội chủ sân Etihad đã trải qua 10 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, trong đó có bảy lần để đối phương mở tỷ số. Maresca nhiều lần thừa nhận những bất cập ở tuyến dưới nhưng chưa tìm được phương án khắc phục hiệu quả. Các sai sót vẫn tái diễn ngay cả trước những đối thủ không quá nổi bật về sức mạnh tấn công.

Trong trận gặp Napoli, Rasmus Hojlund mở tỷ số sau khi đại diện Italia đoạt bóng từ tình huống triển khai thiếu an toàn của Man City. Bàn thua tiếp theo xuất phát từ việc Leonardo Spinazzola có đủ khoảng trống để thực hiện đường chuyền cho Noa Lang dứt điểm. Cả hai tình huống đều cho thấy khả năng bảo vệ không gian của đội chủ nhà còn nhiều hạn chế.

Tuyến giữa đắt giá nhưng thiếu sự kết nối

Dàn tiền vệ trị giá 327 triệu bảng chưa mang đến khả năng kiểm soát thế trận như kỳ vọng. Elliot Anderson được bố trí lệch phải, trong khi Ayyoub Bouaddi thường xuyên hoạt động cạnh Nico O’Reilly khi hậu vệ này di chuyển vào trung lộ. Enzo Fernandez cũng không tạo được nhiều ảnh hưởng trước khi bị thay ra trong hiệp hai.

Vấn đề của Man City nằm ở cách kết nối những cầu thủ có kỹ năng xử lý bóng tốt thành một hệ thống thống nhất. Khi đội hình dâng cao, khoảng trống phía sau tuyến giữa trở thành khu vực thuận lợi để đối phương phản công. Việc sở hữu nhiều nhân tố chất lượng vì thế chưa chuyển hóa thành ưu thế chiến thuật rõ ràng.

Erling Haaland không còn duy trì hiệu suất ghi bàn

Trong giai đoạn đầu mùa giải, khả năng dứt điểm của Erling Haaland từng giúp Man City vượt qua nhiều thời điểm thi đấu thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy hiện đã trải qua ba trận liên tiếp ở cấp câu lạc bộ mà không ghi bàn. Khi nguồn cung bàn thắng chủ lực bị gián đoạn, những hạn chế trong cách tổ chức tấn công càng trở nên rõ rệt.

Sau trận hòa Napoli, Haaland thừa nhận những kết quả không thuận lợi khiến cầu thủ bắt đầu đặt câu hỏi về nhiều vấn đề. Chia sẻ này phần nào phản ánh sự suy giảm niềm tin trong đội hình. Maresca cần giúp các học trò tìm lại cảm giác thi đấu thay vì tiếp tục đặt toàn bộ kỳ vọng vào khả năng săn bàn của trung phong.

Hàng công phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân

Jeremy Doku và Rayan Cherki là hai điểm sáng trong màn trình diễn trước Napoli. Khả năng rê bóng của Doku cùng sự sáng tạo từ Cherki giúp Man City tạo ra những tình huống đột biến. Tuy nhiên, việc thường xuyên cần đến các pha xử lý xuất thần cho thấy hệ thống tấn công chưa thực sự hiệu quả.

Một chi tiết đáng chú ý khác là Kevin De Bruyne vẫn tạo được sức hút lớn với khán giả Etihad dù đang khoác áo Napoli. Hình ảnh ấy càng làm nổi bật sự thiếu hụt tính sáng tạo trong cách vận hành tuyến giữa của đội bóng áo xanh.

Arsenal có thể đẩy Maresca vào tình cảnh nguy hiểm

Nếu thất bại tại Emirates vào ngày 29/11, Man City sẽ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 9 điểm. Mùa giải vẫn còn đủ dài để san lấp cách biệt nhưng phong độ hiện tại khiến khả năng bám đuổi của thầy trò Maresca trở nên đáng ngờ. Arsenal sở hữu khả năng pressing hiệu quả, các mũi tấn công biên nguy hiểm và đặc biệt sắc bén trong những tình huống cố định.

Man City chỉ còn 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đoàn quân Mikel Arteta. Đây là khoảng thời gian tương đối ngắn để Maresca sửa chữa những sai sót đã tồn tại suốt nhiều tuần. Nếu không cải thiện khả năng thoát pressing và bảo vệ khoảng trống khi mất bóng, đội khách có thể phải trả giá đắt trước sức ép tại Emirates.

Kết luận

Man City đang đứng trước nguy cơ đánh mất lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua vô địch Premier League. Những bất cập ở hàng phòng ngự, tuyến giữa và khâu ghi bàn đòi hỏi Enzo Maresca phải nhanh chóng đưa ra giải pháp. Cuộc chạm trán Arsenal sẽ là phép thử khắc nghiệt đối với khả năng vượt qua khủng hoảng của đội bóng áo xanh.