Bản tin bóng đá ngày 24/11 ghi nhận cột mốc lịch sử của U17 Việt Nam sau trận hòa đầy cảm xúc trước New Zealand tại World Cup 2026. Nguyễn Lực tiếp tục tỏa sáng trong khi tinh thần thi đấu của toàn đội nhận được lời khen từ quốc tế. Ngoài những diễn biến tại Qatar, cuộc đối đầu giữa CAHN và Vissel Kobe cũng thu hút cộng đồng yêu thể thao trên nền tảng 8xbet.

U17 Việt Nam trở thành tâm điểm tin bóng đá ngày 24/11

Tâm điểm của tin bóng đá ngày 24/11 là trận hòa 3-3 giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand trên sân Aspire Zone tại Doha. Jack Clegg mở tỷ số ở phút 19, trước khi Nguyễn Lực đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 49. Đại Nhân tiếp tục lập công ở phút 58, xen giữa hai bàn thắng của đại diện châu Đại Dương.

Khi trận đấu bước sang phút 90+2, Duy Khang thực hiện cú đánh đầu đẹp mắt sau đường căng ngang của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 giúp đoàn quân Cristiano Roland giành điểm số đầu tiên tại U17 World Cup. Khoảnh khắc này trở thành dấu ấn giàu cảm xúc trong tin bóng đá ngày 24/11.

Những điểm tin đáng chú ý tại U17 World Cup

Bản tin bóng đá ngày 24/11 tiếp tục ghi nhận những thành tích cá nhân và diễn biến quan trọng liên quan đến hành trình của U17 Việt Nam.

Nguyễn Lực thiết lập kỷ lục cá nhân

Chu Ngọc Nguyễn Lực gây ấn tượng bằng một bàn thắng và một đường kiến tạo trước New Zealand. Trước đó, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC từng ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc trong trận gặp U17 Bỉ. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn tại một kỳ World Cup sân cỏ 11 người.

Đường chuyền giúp Đại Nhân lập công cũng đưa Nguyễn Lực trở thành gương mặt Việt Nam đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại sân chơi này. Những cột mốc xuất hiện trong bản tin bóng đá ngày 24/11 cho thấy tiềm năng phát triển của cầu thủ sinh năm 2009.

FIFA dành lời khen cho U17 Việt Nam

Trang thông tin chính thức của FIFA World Cup đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam. Dù gặp đối thủ có ưu thế thể chất và ba lần bị dẫn bàn, đoàn quân Cristiano Roland vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội. Nỗ lực ấy được đền đáp bằng bàn gỡ trong thời gian bù giờ.

Truyền thông Thái Lan cũng bày tỏ sự ấn tượng trước khả năng pressing và tính kỷ luật của đội tuyển. Những phản hồi quốc tế trong bản tin bóng đá ngày 24/11 là nguồn động viên tinh thần đáng kể dành cho các cầu thủ trẻ.

U17 Mali giành vé đi tiếp sớm

Ở trận đấu còn lại của bảng G, U17 Mali vượt qua U17 Bỉ với tỷ số 2-1. Djigui Koita mở tỷ số ở phút 18, trước khi Yaya Niang ghi bàn quyết định trong hiệp hai. Đại diện châu Phi sở hữu trọn vẹn 6 điểm và chính thức giành quyền tham dự vòng 32 đội.

Chiến thắng của Mali khiến cục diện bảng G trở thành chủ đề đáng quan tâm trong tin bóng đá ngày 24/11. U17 Bỉ hiện có 3 điểm, trong khi Việt Nam đứng thứ ba với 1 điểm và hiệu số -1.

Thử thách quyết định dành cho thầy trò Roland

Theo lịch thi đấu trong tin bóng đá ngày 24/11, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Mali lúc 20h ngày 26/11. Đội bóng áo đỏ cần hướng đến chiến thắng để cạnh tranh suất đi tiếp. Đây là nhiệm vụ khó khăn khi đối phương đang duy trì thành tích toàn thắng.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn và tinh thần vượt khó là những điểm tựa của đại diện Đông Nam Á. Thầy trò Cristiano Roland cần cải thiện sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời tận dụng hiệu quả các cơ hội tấn công.

CAHN chuẩn bị đối đầu Vissel Kobe tại Hàng Đẫy

Ở cấp câu lạc bộ, nguồn tin bóng đá ngày 24/11 hướng sự chú ý đến trận đấu giữa CAHN và Vissel Kobe lúc 19h15 tại sân Hàng Đẫy. Đại diện Việt Nam hiện đứng thứ 11 bảng Đông Á AFC Champions League Elite 2026/27 với 4 điểm sau 4 lượt trận. Việc nhận 7 bàn thua trong năm trận gần nhất khiến khả năng phòng ngự trở thành vấn đề cần sớm khắc phục.

Trong khi đó, Vissel Kobe đang dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối nhưng lại trải qua bốn trận liên tiếp không thắng tại đấu trường quốc nội. Thất bại 1-2 trước Mito HollyHock hôm 20/11 cho thấy đại diện Nhật Bản không duy trì được sự ổn định ở mọi mặt trận. Sự tương phản về phong độ khiến cuộc đối đầu trở thành điểm nhấn đáng chờ đợi trong tin bóng đá ngày 24/11.

Kết luận

Bản tin bóng đá ngày 24/11 nổi bật với điểm số lịch sử của U17 Việt Nam và những thành tích cá nhân ấn tượng của Nguyễn Lực. Đoàn quân Cristiano Roland cần tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu trước Mali để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, CAHN cũng đứng trước cơ hội cải thiện thành tích khi tiếp đón Vissel Kobe trên sân nhà.